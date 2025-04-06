Кому положена срочная пенсионная выплата, напомнил депутат

В России на срочную пенсионную выплату могут рассчитывать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, которые сформировали пенсионные накопления, имеют минимальный страховой стаж в 15 лет, а также не меньше 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.