Кому положена срочная пенсионная выплата, напомнил депутат

В России на срочную пенсионную выплату могут рассчитывать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, которые сформировали пенсионные накопления, имеют минимальный страховой стаж в 15 лет, а также не меньше 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
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