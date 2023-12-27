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Закон, порядок, государство

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"Реабилитационный консилиум" на базе ИИ-технологий создали в Тихоокеанском Медицинском

"Реабилитационный консилиум" на базе ИИ-технологий создали в Тихоокеанском Медицинском

Тихоокеанский Медицинский запускает тестирование системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) на базе искусственного интеллекта, совместно созданную лабораторией цифровых технологий университета и учеными Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, сообщает ИА PrimaMedia.

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