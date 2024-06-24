Два смоленских врача одержали победу во всероссийском конкурсе Минздрава

В своих номинациях смоляне взяли первое и второе места Сотрудники Минздрава России подвели итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и конкурса на звание «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».