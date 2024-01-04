Рождественский турнир по стендовой стрельбе состоится в СК «Брянск» 6 января

В турнир по стендовой стрельбе включены стрельба круга, траншеи, а также спортинг-компакт. Круг (скит) и траншея (трап) являются олимпийскими видами спорта и предусматривают регламентированные по скорости полеты, а также строго определенный порядок стрельбы.