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«Ковентри» Лэмпарда за 27+3 млн евро купил хавбека сборной Ганы и «Нордшелланда» Йиренки. Это рекордный трансфер для датского футбола

«Ковентри» объявил о трансфере Калеба Йиренки . 20-летний полузащитник перешел в английский клуб из «Нордшелланда» и подписал долгосрочный контракт.

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