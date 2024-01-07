Депутат Чепа: рождественское перемирие бессмысленно из-за «подарков» Зеленского

Россия не объявила рождественское перемирие с Украиной в 2024 году. Причиной стали регулярные атаки ВСУ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.
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