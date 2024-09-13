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Празднование 87-й годовщины образования Краснодарского края в Адлерском районе

Празднование 87-й годовщины образования Краснодарского края в Адлерском районе началось с торжественного поднятия флага региона На площади перед памятником землякам, погибшим в годы Великой Отечественной в присутствии главы администрации Дмитрия Сбитнева, депутатов Городского Собрания Сочи, военнослужащих и общественных объединений, участников СВО, патриотических молодежных клубов, жителей и гостей курорта на 25 метровый флагшток был поднят флаг Краснодарского края.

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