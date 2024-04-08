Получение «алкогольной» лицензии могут упростить 

О правительственном одобрении предложения министерства финансов о сокращении сроков, а также и перечня необходимых документов для получения разрешения на производство и оборот горячительной продукции информирует vedomosti.
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