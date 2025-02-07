В последнее время что ни ночь, то атака дронов, а наутро сообщение о том, сколько БПЛА сбито и какие предприятия пострадали.
Украинские дроны летят, НПЗ горят: кто виноват и что делать?
Комментарии
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ИШ
Иван Шапошников
нее вопрос совсем в другом,почему вы дебилы позволяете себе задавать,такие безаппеляционные вопросы?
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13 час.
Людмила Полищук
Что-то много безответственности. Такое ощущение, что это не война, а игрушки какие-то... Как-то всё не продумано, несерьёзно, долго... Как будто в болоте погрязли: хвост вытянешь, нос увязнет... Ошибки могут быть, но на них надо учиться, причём быстро, и также быстро создавать необходимое новое... То ли мы в болоте, то ли в верхах вредители и предатели засели...
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1 час.
Leonora liebe
Дело все во власти. Нет у нас власти.!
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39 мин.
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