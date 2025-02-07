Украинские дроны летят, НПЗ горят: кто виноват и что делать?

Людмила Полищук

Что-то много безответственности. Такое ощущение, что это не война, а игрушки какие-то... Как-то всё не продумано, несерьёзно, долго... Как будто в болоте погрязли: хвост вытянешь, нос увязнет... Ошибки могут быть, но на них надо учиться, причём быстро, и также быстро создавать необходимое новое... То ли мы в болоте, то ли в верхах вредители и предатели засели...