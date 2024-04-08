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Матч «Реала» и «Манчестер Сити» будет судить француз Летексье

Матч «Реала» и «Манчестер Сити» будет судить француз Летексье

УЕФА опубликовал составы судейских бригад на первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов. На сегодняшний матч «Реала» и «Манчестер Сити», вызывающий наибольший интерес, назначили молодого француза Франсуа Летексье.

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