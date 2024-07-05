УПЦ будет отстаивать право на землю под кафедральным собором в Тернополе

Собор УПЦ в Тернополе стал объектом спора между представителями Церкви и городскими органами власти. Митрополит Климент сообщил, что УПЦ намерена оспорить решение суда, лишившего местную общину права на земельный участок.
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