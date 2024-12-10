Весело и цинично (с) про Сирию

Ирина Черных

"Простройте пожалуйста у себя в голове уже эту связь: величие России оплачивается из вашего кармана. И надо очень внимательно думать, что покупать в этом «геополитическом магазине», сообразно вашему бюджету." Автор, тонущему в дерьме, тоже приходится подавать руку помощи хотя это не доставляет удовольствие, - на это сатанисты всех мастей и расчитывают, что кто-то не справится сам с собой и откажет в помощи. Вообще содержание на планете Земля кучи осатаневших тварей так или иначе очень дорого обходится, поэтому выход только один - объединяться всеми доступными способами, потому что вместе мы Сила. А по поводу бюджета, так свои же распустившиеся дальше некуда чинуши и прочие подобные, не только воруют больше, они ещё и за границу отправляют.