Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Федор Липин
    Да уж, нет у народа будущего, если он забыл прошлое. Если бы не Россия, армян просто не было бы. Если вы забыли, черт...Армянский политол...
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Весело и цинично (с) про Сирию

Весело и цинично (с) про Сирию

Когда обостряется чувство потери, когда имперские амбиции уязвлены — полезно будет вспомнить, как буквально позавчера вы же жаловались на ключевую ставку и на курс доллара.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Простройте пожалуйста у себя в голове уже эту связь: величие России оплачивается из вашего кармана. И надо очень внимательно думать, что покупать в этом «геополитическом магазине», сообразно вашему бюджету.&quot;                                                                      Автор, тонущему в дерьме, тоже приходится подавать руку помощи хотя это не доставляет удовольствие, - на это сатанисты всех мастей и расчитывают, что кто-то не справится сам с собой и откажет в помощи.            Вообще содержание на планете Земля кучи осатаневших тварей так или иначе очень дорого обходится, поэтому выход только один - объединяться всеми доступными способами, потому что вместе мы Сила.                                        А по поводу бюджета, так свои же распустившиеся дальше некуда чинуши и прочие подобные, не только воруют больше, они ещё и за границу отправляют.
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