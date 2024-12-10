Когда обостряется чувство потери, когда имперские амбиции уязвлены — полезно будет вспомнить, как буквально позавчера вы же жаловались на ключевую ставку и на курс доллара.
Весело и цинично (с) про Сирию
Комментарии
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Ирина Черных
"Простройте пожалуйста у себя в голове уже эту связь: величие России оплачивается из вашего кармана. И надо очень внимательно думать, что покупать в этом «геополитическом магазине», сообразно вашему бюджету." Автор, тонущему в дерьме, тоже приходится подавать руку помощи хотя это не доставляет удовольствие, - на это сатанисты всех мастей и расчитывают, что кто-то не справится сам с собой и откажет в помощи. Вообще содержание на планете Земля кучи осатаневших тварей так или иначе очень дорого обходится, поэтому выход только один - объединяться всеми доступными способами, потому что вместе мы Сила. А по поводу бюджета, так свои же распустившиеся дальше некуда чинуши и прочие подобные, не только воруют больше, они ещё и за границу отправляют.
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7 час.
ВераВерная
Как знать...
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6 час.
Юрий Белов
А долбодятлы , с упорством достойным лучшего применения , пытаются втулить нам тут мысль , что жизни молодых русских парней не стоят ни х... ничего !
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3 час.
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