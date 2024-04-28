The Telegraph: Лондон собирается догнать и перегнать РФ, КНР и США по гиперзвуковым вооружениям

Великобритания с головой окунулась в гонку вооружений. Например, британская газета The Telegraph сообщает, что Лондон ведет интенсивную разработку собственной гиперзвуковой крылатой ракеты (скорость больше 5 Махов) и хочет ее принять на оснащение своих ВС не позже 2030 года.