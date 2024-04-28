Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ринат Ахметуллин
    Туда им и дорога, пиндосы снова будут своим дебилам рассказывать что вертолет упал в пустыне и все пропали без вести,...ВС РФ уничтожили ...
  • Светлана Зуева
    Никого,кто уехал на запад,не пускать в Россию! Хай мыкаються на чужбине!Не стать «братьям...
  • Людмила Боченкова
    все кто хотел уехать уже давно в России !работают учатся  детей нарожали!   ну а остальные же это це  европа с западн...Не стать «братьям...

The Telegraph: Лондон собирается догнать и перегнать РФ, КНР и США по гиперзвуковым вооружениям

The Telegraph: Лондон собирается догнать и перегнать РФ, КНР и США по гиперзвуковым вооружениям

Великобритания с головой окунулась в гонку вооружений. Например, британская газета The Telegraph сообщает, что Лондон ведет интенсивную разработку собственной гиперзвуковой крылатой ракеты (скорость больше 5 Махов) и хочет ее принять на оснащение своих ВС не позже 2030 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх