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Царьград

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Финансист Белянчикова посоветовала не торопиться менять старые доллары

Финансист Белянчикова посоветовала не торопиться менять старые доллары

Если отношения с США потеплеют, то доступ к новым банкнотам может существенно упроститься.Жителям России, имеющим на руках долларовые банкноты, выпущенные до 2013 года, не стоит спешить с их обменом, если в этом нет острой необходимости.

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