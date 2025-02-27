Финансист Белянчикова посоветовала не торопиться менять старые доллары

Если отношения с США потеплеют, то доступ к новым банкнотам может существенно упроститься.Жителям России, имеющим на руках долларовые банкноты, выпущенные до 2013 года, не стоит спешить с их обменом, если в этом нет острой необходимости.
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