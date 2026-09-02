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Царьград

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Гоцанюк ожидает 60 тыс. тонн топлива в Крым для стабилизации рынка

Гоцанюк ожидает 60 тыс. тонн топлива в Крым для стабилизации рынка

В сентябре в Крым ожидается поставка 60 тыс. тонн топлива для стабилизации рынка. Премьер Юрий Гоцанюк сообщил, что объемов хватит при ограничении в 20 литров на заправку.

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