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Татар-информ

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Участники фестиваля «ГИТИСФЕСТ» показали три спектакля в Казани

Участники фестиваля «ГИТИСФЕСТ» показали три спектакля в Казани

В Казань на теплоходе «А.С. Попов» прибыли участники международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ: Театральное Приволжье 2026».

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