Культура народа коми – дошколятам

В детском саду "Снегурочка" прошла игровая программа, посвященная традициям народа коми. Артисты окружного центра национальных культур познакомили воспитанников старшей группы с уникальной культурой этноса.
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