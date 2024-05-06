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Мигранты в суде заявили, что бить толпой это нормально: В Екатеринбурге началось слушание по громкому делу об избиении многодетного отца

Мигранты в суде заявили, что бить толпой это нормально: В Екатеринбурге началось слушание по громкому делу об избиении многодетного отца

В Екатеринбурге начался суд над выходцами из Азербайджана, которые толпой набросились и жестоко избили многодетного отца за то, что он сделал замечание одному из нападавших из-за брошенного окурка на детской площадке.

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Комментарии
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b
borzov
надо потихньку отстреливать этих диких обезьян...можно из рогатки, в глаз или в оба, для симметрии
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1 час.
АК
Александр Кутуев
Со своими соплеменниками они себя так не ведут. А вот русских за людей не считают.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Животные должны жить в зоопарке или на воле в заповеднике в родных местах.
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52 мин.

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