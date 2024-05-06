Мигранты в суде заявили, что бить толпой это нормально: В Екатеринбурге началось слушание по громкому делу об избиении многодетного отца

В Екатеринбурге начался суд над выходцами из Азербайджана, которые толпой набросились и жестоко избили многодетного отца за то, что он сделал замечание одному из нападавших из-за брошенного окурка на детской площадке.
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