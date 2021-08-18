ЭксклюзивПолитикаВетхий Завет - генетический код Вселенной Ветхий Завет - генетический код Вселенной «.Человек не может постигнуть дел, которые делаются под Солнцем.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновЛиндерхоф - замок безумного короля. ============================================================ Баварский король Людвиг II за свою любовь к искусству, музыке и архитектуре, за меценатство, проявляемое к немецкому композитору Вагнеру, прослыл среди родственников и придворных сумасшедшим. Еще одной его страстью было строительство дворцов и замков. За свою не слишком длинную жизнь он успел построить их целых три! Один из которых - изысканный Линдерхоф - стал копией французского дворцово-паркового комплекса Марли. Линдерхоф один из дворцов баварского короля Людвига II или Безумного. Строительство началось вскоре после посещения Людвигом Версаля. Он, как и многие другие монархи Европы был абсолютно восхищен Версалем и решил построить подобный дворец в Баварии. Глядя на фотографии, смело можно сказать, что Линдерхоф даже превзошел по красоте французский прототип. Возведенный в окрестностях Этталя на юге Баварии, этот замок стал единственным творением Людвига II, который ему удалось при жизни достроить до конца. Линдерхоф разместился в предгорьях Баварских Альп, на территории заповедника Аммергебирге, в красивом парке рядом с королевским охотничьим домиком, принадлежавшем отцу Людвига II. Строительство шло около 10 лет, Людвиг требовал соблюсти все нюансы французского стиля в архитектуре дворца, его обстановке, и даже внешности персонажей многочисленных картин, украшающих дворец. Для этого он многократно отправлял художников и строителей в Париж, чтобы те посмотрели Версаль, Трианон и Марли, ведь его кумиром был французский Король-Солнце - Людовик XIV, и он пытался соответствовать ему во всем. Баварский король построил Линдерхоф как храм солнцу, символом которого стал павлин. Образ этой птицы украшает многие залы и павильоны и дворца, также как и портреты и бюсты французского короля Людовика XIV. Это, наверное, самый маленький королевский дворец, который я видела на данный момент. Я бы назвала его микро-Версалем Баварии, настоящий Версаль настолько огромен, что в нем можно заблудиться и парк Версаля тоже почти необъятен. А Линдернхоф очень миниатюрен. Достаточно заметить, что самая большая комната, а ею является спальня, имеет площадь всего 100 кв. м. Многое во дворце связано с Людовиком XVI, французским королем Солнце, построившем Версаль. Прямо в вестибюле установлена его конная статуя и символическое солнце сияет на потолке. Все интерьеры дворца оформлены с королевской роскошью – кругом позолота, резьба по дереву, гобелены, картины, зеркала. Одно время, где- то 80 лет после постройки, все дворцы Людвига II называли “китчем” или постройками в пряничном стиле, настолько много отделки в помещениях. Знаменитыми дворцы были признаны только в XX веке, когда в сознании искусствоведов сформировалось понятие Историцизма, как строительного стиля.Юрий ИльиновПарк при дворце Линдернхоф. Парк находится в альпийской долине Грасвангталь и она создает естественное живописное обрамление парка. Сам парк вобрал в себя все виды паркового искусства. Ренессанс, воплощен при помощи террасных садов, барокко поддержан фигурными клумбами с разноцветными цветами, а английский стиль можно увидеть в длинном естественном ландшафтном саду. А на возвышенности был устроен Грот Венеры - искусственная пещера высотой более 10 метров со сталактитами, сталагмитами и искусственным озером. В Гроте Венеры выступали лучшие актеры и певцы, приглашенные из Мюнхена. Чаще всего здесь демонстрировались сцены из опер любимого композитора Людвига II - Рихарда Вагнера, например "Тангейзер". В искусственном озере с водопадом, подсвеченными разными цветами - это был прообраз нашей цветомузыки, плавали лебеди и нимфы, а на островке танцевали актеры. Певцы вместо сцены стояли в лодке, выполненной в форме раковины. Многие, наверное в курсе, что Людвиг II просто бредил операми Вагнера. И в парке дворца Линдерхоф были восстановлены и отреставрированы постройки, ранее служившие декорациями к операм. Хижина Хундинга, одно из таких строений, ее восстановили только в 1989 году. Людвиг II фактически содержал Вагнера и преклонялся перед его музыкальным даром, но чиновники короля недолюбливали композитора. Они полагали, что тот оказывает неблагоприятное влияние на монарха и стоит баварской казне слишком дорого. Кроме опер Варнера, король Людвиг II тяготел еще к восточной экзотике, поэтому он приобрел для парка Линдерхоф Мавританский киоск. В глубине киоска стоит трон в виде павлина, декоративные павлины, встречаются и в других интерьерах баварских дворцов. Павлины почти так же нравились королю, как и лебеди. В Линдерхоф были вложены огромные деньги - как личные сбережения баварского короля Людвига II, так и государственные средства, за что король не раз заслуживал общественное порицание. Он создал здесь свой фантастический уголок роскоши и богатства, подобный французским дворцам. Но в наше время ежегодно сотни тысяч туристов приезжают полюбоваться на Линдерхоф - любимое детище баварского короля-мечтателя Людвига II. Линдерхоф - еще одно воплощение выдуманного, сказочного мира короля Людвига II. Он мечтал о музыке, мире и красоте, которыми и окружил себя. А в реальном мире его окружали чиновники, государственные обязанности, опасность вступления Баварии в войну, которую король-мечтатель искренне ненавидел и многочисленные дворцовые интриги. Его судьба завершилась трагически. Был ли он безумен в классическом понимании этого слова? Скорее всего нет, достаточно только того факта, что медицинскую экспертизу состояния короля производили врачи, лично не обследовавшие монарха. Официальное медицинское заключение о его недееспособности было выписано на основании показаний сомнительных свидетелей. Очевидно, дворцовые интриганы одержали верх над королем - мечтателем и идеалистом…Комментировать
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