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МИД Египта опроверг заявление СБР об участии египетской авиации в войне в Судане

МИД Египта опроверг заявление СБР об участии египетской авиации в войне в Судане

Министерство иностранных дел Египта опровергло утверждение командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммада Хамдана Дагло об участии египетских военных самолетов в боевых действиях в Судане.

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