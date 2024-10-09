МИД Египта опроверг заявление СБР об участии египетской авиации в войне в Судане

Министерство иностранных дел Египта опровергло утверждение командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммада Хамдана Дагло об участии египетских военных самолетов в боевых действиях в Судане.
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