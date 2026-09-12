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ТАСС

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ВС РФ "Геранями" поразили центр обработки данных "Интеркарс" в Киеве

ВС РФ "Геранями" поразили центр обработки данных "Интеркарс" в Киеве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские войска с применением БПЛА "Герань" нанесли удар по центру обработки данных "Интеркарс" в Киеве, задействованном в хранении материальных средств ВСУ.

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