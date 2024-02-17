Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили командные пункты ВСУ на артемовском направлении

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений Южной группировки войск уничтожили боевую технику и замаскированные командные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении.
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