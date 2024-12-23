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Экс-глава РФС Колосков: переход Сафонова в "ПСЖ" оправдывает себя

Экс-глава РФС Колосков: переход Сафонова в "ПСЖ" оправдывает себя

Переход российского вратаря Матвея Сафонова во французский "ПСЖ" на данный момент оправдывает, но пока тяжело рассуждать о том, сможет ли он вытеснить из стартового состава итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

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