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Захарова: Украина стала для Запада рычагом воздействия на Россию

Захарова: Украина стала для Запада рычагом воздействия на Россию

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев На Украине никогда не было демократии в отношениях с Западом. Государство стало инструментом воздействия ЕС и США на Россию и мировую ситуацию в целом, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Руина насрала сама себе в карман и никак не может отмыться от этого дерьма....еще долго будет вонять....
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20 час.

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