ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев На Украине никогда не было демократии в отношениях с Западом. Государство стало инструментом воздействия ЕС и США на Россию и мировую ситуацию в целом, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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