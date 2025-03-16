Российский военный рассказал об освобождении населенных пунктов Курской области

Начальник штаба 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Мангуст рассказал, как он вместе со своими подчиненными освобождал от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня в Курской области.