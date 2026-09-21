В Чернигове вспыхнул бунт против сотрудников ТЦК

Сотни жителей Чернигова перекрыли дорогу и попытались освободить мужчину, которого принудительно мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК).
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