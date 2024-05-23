В армии обрадовались арестам генералов Минобороны: «Давно пора»

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. За один месяц силовики задержали пятерых генералов Минобороны России. В самом ведомстве кадровые перестановки начались с самого верха – указом президента РФ Владимира Путина от должности главы МО освобожден Сергей Шойгу.