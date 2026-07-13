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При атаке беспилотников на Подмосковье погибли три человека

При атаке беспилотников на Подмосковье погибли три человека

Московская область в ночь на понедельник подверглась массированной атаке беспилотников. По словам губернатора Андрея Воробьева, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 БПЛАМосковская область в ночь на понедельник подверглась массированной атаке беспилотников.

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