Путин неожиданно отказал Китаю: "У нас разные дороги"

Россия отказалась от сотрудничества с Китаем по высокоскоростным ж/д-магистралям, в том числе тем, которые идут по маршруту Москва-ПетербургКитайские журналисты из Baijiahao утверждают, что Москва и Пекин вели переговоры на предмет совместного строительства высокоскоростных железных дорог, которые, в частности, должны были по-новому связать Москву и Санкт-Петербург.
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