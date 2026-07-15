Легенда ЦСКА Пономарев: вера в Месси может Аргентине помешать с матче с Англией

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что Аргентина может пострадать от излишней веры в Лионеля Месси перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2026 года против Англии.
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