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Царьград

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Снежный циклон "Чарли" оставил 1,3 тыс. человек без света в Псковской области

Снежный циклон "Чарли" оставил 1,3 тыс. человек без света в Псковской области

В Псковской области 1,3 тыс. жителей остались без света из-за снежного циклона "Чарли". Энергетики, при поддержке специалистов из соседних регионов, активно восстанавливают линии электропередачи в пострадавших районах.

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