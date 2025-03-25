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Politico: Майка Уолтца могут отстранить после скандала с чатом Белого дома

Politico: Майка Уолтца могут отстранить после скандала с чатом Белого дома

Высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов рассматривают возможность отставки советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майка Уолтца после утечки сообщений из группового чата членов администрации, где обсуждались удары по хуситам.

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