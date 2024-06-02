ФНС разъяснила, как получить налоговый вычет по месту работы

Социальные налоговые вычеты на обучение, лечение и спорт можно получать дважды в год. Федеральная налоговая служба разъяснила, как это сделать, не подавая декларации: деньги можно вернуть через своего работодателя, не дожидаясь следующего года.
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