РИА: Видео с Путиным, целующим Коран завоевало славу в мусульманском мире

Видеозапись с российским лидером Владимиром Путиным и священным писанием мусульман Кораном, опубликованное главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, распространилось по социальным сетям, телеканалам и изданиям Турции, Туниса, Египта, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратов и мигом завоевало восхищение пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии