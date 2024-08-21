РИА: Видео с Путиным, целующим Коран завоевало славу в мусульманском мире

Видеозапись с российским лидером Владимиром Путиным и священным писанием мусульман Кораном, опубликованное главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, распространилось по социальным сетям, телеканалам и изданиям Турции, Туниса, Египта, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратов и мигом завоевало восхищение пользователей.