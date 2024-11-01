Очередь в пятерку: за что пойдет борьба в дерби ЦСКА и «Спартака»

Главное дерби отечественного футбола станет центральным матчем 14-го тура чемпионата России. Правда, на данный момент в противостоянии московских ЦСКА и «Спартака» будет разыгрываться только пятое место — именно его занимают армейцы, а красно-белые идут вслед за ними.