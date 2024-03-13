На Украине сообщили о возможном назначении послами еще нескольких военных

Киев может принять решение о назначении послами еще нескольких бывших украинских военных на фоне ранее случившегося вступления экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в должность посла страны в Великобритании.
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