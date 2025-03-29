Корреспондент МК» оказался в Мьянме в момент землетрясения: бетон трескался, как картон

Территория Мьянмы оказалась в зоне разрушительного землетрясения. По воле случая, свидетелями сейсмической активности в столице страны Нейпьидо оказались члены российской делегации, прибывшие в страну по случаю 80-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии