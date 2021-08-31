В России с 1 сентября 2021 года свидетельство о смерти начнут выдавать в электронном виде

В России с 1 сентября 2021 года свидетельство о смерти можно будет получить в электронном виде. Соответствующий приказ "Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи" утвержден Минздравом РФ.