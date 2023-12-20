Гол Свечникова и 30 сэйвов Кочеткова принесли «Каролине» победу в матче с «Вегасом»

«Каролина» прервала серию из двух поражений кряду, обыграв на домашней арене «Вегас». В ночь на 20 декабря в Роли (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вегас Голден Найтс».