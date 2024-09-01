Самая исламистская страна на планете

Людмила Лиханова

ДЛЯ ЦИПСЯТИНЫ И ПРОЧИХ ВРАГОВ РОССИИ: ПОМНИТЕ, ПОСЛЕ ПОБЕДЫ РОССИИ ВАС ВЫШВЫРНУТ НА ПОМОЙКУ КАК ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ И КУДы ВЫ ПОДАДИТЕСЬ? В ГЕЙРОПЕ И ПР. ВЫ НАХУМ НЕ НУЖНЫ...В РОССИЮ? ПОМНИТЕ О ШЕРЕМЕТЬЕВЕ, НЕМАЛО ВАШИХ УЖЕ НЕ ПУСТИЛИ.