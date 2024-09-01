Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Самая исламистская страна на планете

Самая исламистская страна на планете

Я всегда придерживался, придерживаюсь и буду придерживаться мнения о том, что главной угрозой для нашей страны, помимо Запада, является агрессивный исламизм.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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1 час.
Людмила Лиханова
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1 час.
Людмила Лиханова
ДЛЯ ЦИПСЯТИНЫ И ПРОЧИХ ВРАГОВ РОССИИ: ПОМНИТЕ, ПОСЛЕ ПОБЕДЫ РОССИИ ВАС ВЫШВЫРНУТ НА ПОМОЙКУ КАК ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ И КУДы ВЫ ПОДАДИТЕСЬ? В ГЕЙРОПЕ И ПР. ВЫ НАХУМ НЕ НУЖНЫ...В РОССИЮ? ПОМНИТЕ О ШЕРЕМЕТЬЕВЕ, НЕМАЛО ВАШИХ УЖЕ НЕ ПУСТИЛИ.
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1 час.

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