Как проводит опросы ВЦИОМ. Сатира

Вот снова звонит телефон, алло, на проводе ВЦИОМ. Хотим у вас вот тут узнать, вы не могли нам рассказать? Как вы относитесь к царю? Вы доверяете ему? Как нет, подумаейте немного, а то ведь дальняя дорога.
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