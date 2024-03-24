25 лет назад силы НАТО начали военную операцию в Югославии

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали "гуманитарную интервенцию" в Югославии. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить "братьев-сербов", не спровоцировав третью мировую войну? "Я обращаюсь ко всему миру.