25 лет назад силы НАТО начали военную операцию в Югославии

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали "гуманитарную интервенцию" в Югославии. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить "братьев-сербов", не спровоцировав третью мировую войну? "Я обращаюсь ко всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии