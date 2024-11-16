Рэпер Гио Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване

Попавшему в рехаб рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) нашли замену для концерта в Ереване. Об этом сообщает РИА НовостиРИА Новости, ссылаясь на со ссылкой на ереванский спортивно-концертный комплекс имени Демирчяна.