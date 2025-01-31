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Политический вестник

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Трамп их выпотрошит: пошли первые сигналы о подготовке Европы к войне с США

Трамп их выпотрошит: пошли первые сигналы о подготовке Европы к войне с США

Неожиданная история с Гренландией продолжает набирать обороты. Дания не готова идти на уступки администрации Дональда Трампа по передаче региона США, но Белый дом непреклонен и в ультимативном порядке требует Копенгаген подчиниться.

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Виктория Иванова
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