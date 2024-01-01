«Путин красавчик, без Киркорова было здорово!»: Россияне порадовались за то, что власть выполнила свои обещания

В прошлом году, как мы помним, лидер государства подвергся критики со стороны россиян, предпочитающих не смешивать в новогоднюю ночь дела государственные, с делами семейными, тем более когда выяснилось, что некоторые из стоящих на заднем фоне военных оказались ряженными.