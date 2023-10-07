Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь

Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Текущее обострение ситуации – очень опасный рецидив конфликта, в субботу, 7 октября, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью РИА Новости.