Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь

Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Текущее обострение ситуации – очень опасный рецидив конфликта, в субботу, 7 октября, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью РИА Новости.
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