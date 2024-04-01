Киев вышел из-под контроля. США испугались действий своих марионеток и просят остановить атаки на Россию

АндрейБорков

Похоже америкосы лишились одного из главных навыков - управлять подшакальниками и вассалами. У них потеря навыка этого уже давно идет, начиная еще с выкормыша ЦРУшного Усамы Бен Ладена, который вышел из подчинения, потом из под контроля, потом вообще просраться США дал хорошенько. Америкосы тогда ни выводов не сделали, ни уроков не учли. А после поехало по нарастающей. По всему миру подшакальники с вассалами начали НА Х...Й америкосов посылать, а потом и охерачивать весьма не слабо. Афган и т.п. Очередная попытка втравить подшакальника в разборку за интересы америкосовские опять идет не по плану, опять заляпухи, опять подшакальник "белого господина" на Х...Й посылать начинает, а дальше ведь и охерачить сможет! Завидую америкосам, но молча и не особо радуясь. Говорил же Господь, что каждому по заслугам его воздастся, а Господь то не Джони Кирби, Господь не врет, истину глаголит.