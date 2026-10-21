Из-за дорожных работ на улице Николая Островского с 22 по 30 октября автобусы № 3 и № 44, а также маршрутка № 19 будут объезжать закрытый участок по улицам Селезнёва, Писарева и Ипподромской, а остановку «Улица Островского» временно исключат из схемы движения.