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Основатель студии «Квартал-95» осудил гонения русской культуры на Украине

Основатель студии «Квартал-95» осудил гонения русской культуры на Украине

КИЕВ, 5 апреля, ФедералПресс. Один из основателей студии «Квартал-95», украинский продюсер Борис Шефир высказал недовольство кампанией киевского режима по искоренению русской культуры и русского языка в стране.

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