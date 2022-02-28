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Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 1 марта

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 1 марта

Сегодня, 1 марта, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Отключение воды ожидается с 09.

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